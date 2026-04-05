Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da “Makarios heykeli yaptırdığı” yönündeki iddialara yanıt verdi.

İmamoğlu, söz konusu iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini belirterek, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptırdığı eserin bir “Kıbrıs anıtı” olduğunu ifade etti. Anıtın, Türk askerleri, Kıbrıs Türk mücahitleri ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı merkezine alan bir kompozisyon olduğunu vurguladı.

Kamuoyunda tartışma yaratan detayın ise anıtın bir bölümünde, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları’nı tasvir eden sahnede Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Makarios’un kabartmasının yer alması olduğu biliniyor.

İmamoğlu, açıklamasında bu durumun çarpıtıldığını savunarak, iddiaların kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu öne sürdü. Hakkındaki yargı sürecinin de siyasi olduğunu ileri süren İmamoğlu, gözaltına alınması, uzun süreli tutukluluğu ve üniversite diplomasının iptal edilmesi gibi gelişmelerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı adaylığını engellemeyi amaçladığını iddia etti.

Açıklamasında 2019 yerel seçim sürecine de değinen İmamoğlu, o dönemde de benzer iddiaların gündeme getirildiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu aktaran İmamoğlu, söz konusu anıtın içeriğini bizzat anlattığını ifade etti.

İmamoğlu, anıtın Kıbrıs Barış Harekâtı’nı ve Türk tarafının mücadelesini simgelediğini vurgulayarak, “Makarios heykeli” iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

İmamoğlu’nun açıklaması, devam eden yargı süreci ve siyasi tartışmalar çerçevesinde yeniden gündeme gelen iddialara yanıt niteliği taşıyor