Kuir Kıbrıs Derneği, “Sağlık Çalışanlarına ve Psikoterapistlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı pilot eğitim serisini KTAMS Lokali’nde düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen program, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve KT-PDR Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

LGBTİ+ haklarına ve toplumsal katılıma dair farkındalığın artırılması için geliştirilen eğitim programı, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Psk. Dr. Safir Maner ve Halk Sağlığı Uzmanı Kemal Elyeli tarafından 4 modül olarak verildi.

Geniş katılımla yapılan programın sonunda, eğitici olmayı gönüllü olarak kabul edenlerle ortak bir uzlaşı metni imzalandı.

Ayrıca eğitim programını tamamlayan sağlık profesyonelleri, psikoterapistler, program geliştirme ekibi ve eğitimi sağlayan uzmanlara katılım ve takdir sertifikaları verildi.

Kuir Kıbrıs Derneği, sağlık alanında eşitlik sağlamayı ve fark yaratmayı hedefleyen “Gökkuşağı Eğitim Programı”na gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm sağlık profesyonelleri ve psikoterapistlere teşekkür etti.

Dernek ayrıca, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışman ve Rehberlik Derneği yönetimlerine iş birlikleri ve destekleri için teşekkür etti.