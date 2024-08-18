Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 32’nci Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve ödül töreni yarın Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, saat 18.30’daki etkinliğin açılışını Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yapacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, tüm fotoğraf camiası ve sanatseverleri, KKTC’nin en uzun soluklu sanat etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni’ne katılmaya ve Dünya Fotoğrafçılık gününü hep birlikte kutlamaya davet etti.

Sonuçları 14 Haziran tarihinde açıklanan Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Seçici Kurul üyeliklerini, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu ile Yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük üstlendi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da hazır bulunduğu değerlendirme toplantısına, gözlemci üye olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak görev alan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar katıldı.

-Sergide 39 katılımcının 129 fotoğrafı sergilenecek

Değerlendirme toplantısında, 55 katılımcının toplam, 1091 fotoğrafı incelenerek, ödül alacak fotoğraflar ile birlikte sergilenecek fotoğraflar belirlendi. Buna göre, Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde 39 katılımcının 129 fotoğrafı sergilenecek.

-Ödüller

32.Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Başarı Ödülleri, Kenan Hürdeniz, Atila Karaderi, Ulaş Sönmez, Mehmet Hoca ve Jason Caner Özege’ye, Mansiyonlar ise Altuğ Galip, Kutlay Muazzez Halkseven, Besime Tanul, Ulaş Sönmez ve Kenan Hürdeniz’e verilecek.

Yarışmada Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Ulaş Sönmez ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü ise Kenan Hürdeniz alacak.

Yarışmada, “En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü” bu yıl, 10’ar fotoğrafı sergilenecek olan Ulaş Sönmez ve Mehmet Gökyiğit’in olacak.

-Eserler

Sergide, Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 16 fotoğrafçının 23 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 13 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 17 fotoğrafçının 32 fotoğrafı, Benim Şehrim: Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 15 fotoğrafçının 21 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 10 fotoğrafçının 15 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz), Abdullah Onar’ın Eserleri kategorisinde 16 fotoğrafçının 22 fotoğrafı yer alacak.

Sergi, 23 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Sergilenecek eserlerin listesi, Kültür Dairesi’nin web sayfası “kulturdairesi.gov.ct.tr” adresinden Güncel Duyurular başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldı.