Kültür Dairesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi’ne kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışında bulundu.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışında bulunmak ve okulun düzenlediği Şiir Okuma Yarışması’na katılmak üzere Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Zaimağaoğlu, Gazimağusa Ticaret Lisesi’ni, Girne Halk Kütüphanesi sorumlusu Kültür Merkezi Yönetmeni Rukiye Kaymak ve Güzelyurt Halk Kütüphanesi Sorumlusu Elif Bilokcuoğlu ile birlikte ziyaret ederek okulda kütüphane kurulması için ihtiyaç duyulan tüm teknik bilgi ve desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kültür Dairesi olarak Ercan Uluslararası Havalimanı’na da Kıbrıs Türk yazarlarının kitaplarının yer alacağı bir kütüphane kurulması için çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Zaimağaoğlu, Gazimağusa Ticaret Lisesi Müdürü Zehra Çırak Güçlühan’a kendilerine ulaştığı için teşekkür etti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin bütçesinin sınırlı olduğunu ancak ülke yazarlarının kitaplarının okurlarla buluşması hedefiyle ellerindeki tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Gazimağusa Ticaret Lisesi’nin düzenlediği Şiir Okuma Yarışması’nda jüri üyeliği de yapan Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, öğrencilerin kendi seçtikleri ve kendi yazdıkları şiirlerini okudukları yarışmada, gençlerin şiirlerinden çok etkilendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyleyerek, gençleri ve öğretmenlerini tebrik etti.

-Güçlühan

Gazimağusa Ticaret Lisesi Müdürü Zehra Çırak Güçlühan da, okuyan ve kendini iyi ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini, yanlarında olarak okulda kütüphane kurulmasına katkı koyan Kültür Dairesi Müdürü Eğitimci Şair Yazar Şirin Zaimağaoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.