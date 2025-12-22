Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Zaimağaoğlu’na temasları sırasında Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Ceyhan Özyıldız, Pervin Aremek Aşıkoğlu ve Rukiye Kaymak eşlik etti.

- Temaslar…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zaimağaoğlu ve beraberindeki heyet, Kültür Merkezi Yönetmenleri Millet Kütüphanesi Şube Müdürü Birgül Ünal ile görüşerek 24 saat kesintisiz hizmet veren Millet Kütüphanesi’nin işleyişi ve kurumsal yapılanması hakkında bilgi aldı.

Heyet ayrıca, Millet Kütüphanesi’nin nadir eserler konservasyon, ciltleme ve dijitalleştirme bölümlerini de ziyarete ederek, bölüm sorumlularından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Millet Kütüphanesi’nin çocuk kitapları bölümünün ziyaret edilmesi sırasında, kütüphanede bulunan Halide Edip Adıvar Ortaöğretim Okulu öğrencilerine hitap ederek, çocuklarla Kıbrıs Türk şiiri üzerine bir söyleşi yaptı.

Millet Kütüphanesi’nin Cihannümâ Salonu’nda yer alan KKTC kitaplığını da inceleyen Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak bu kitaplığın zenginleştirilmesi amacıyla sorumluluk alacaklarını bildirdi.

- Karşılıklı olarak sergiler açılması için girişim

Millet Kütüphanesi çatısı altındaki sergileri de ziyaret eden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi’nde ve Millet Kütüphanesi’nde karşılıklı olarak sergiler açılması için girişim başlattı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir’i de ziyaret eden Zaimağaoğlu ve ekibi; kütüphanecilik, yayıncılık standartları ve bu standartların ülkede de oluşturulması çerçevesinde görüş alışverişinde bulundu.

Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Milli Kütüphane ve bölgelerde yer alan halk kütüphanelerinin dermelerinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki halk kütüphanelerindeki Kıbrıs kitaplarının sayılarının artırılması amacıyla izlenecek yol hakkında da, fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni de ziyaret eden Zaimağaoğlu ve ekibi, yaşatılarak paylaşılan deyimler, örf adet ve gelenekler ile çocuk oyunlarının oynatıldığı ve orta oyunlarının sahnelendiği müzede gönüllü olarak çalışan Halk Bilimi uzmanlarından yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zaimağaoğlu, temasları çerçevesinde Ankara Mamak Demokrasi Ortaokulu’ndan da davet alarak buradaki öğrencilere yönelik “Yaratıcılık Okumak ve Yazmak” başlıklı bir söyleşi yaptı.