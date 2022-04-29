17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Tenor Aykut Yılmaz konseri ile devam ediyor.

Bellapais Gardens’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konser, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda saat 20.00'de başlayacak. Tenor Aykut Yılmaz konserinde Napoliten ve Latin şarkılar yer alacak. Tenor Aykut Yılmaz’a kızı piyanist Senay Yılmaz eşlik edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin düzenlediği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 16 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festivalde yer alacak konserler şöyle:

“30 Nisan Tenor Aykut Yilmaz "Gracias A La Vida Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz, piyano. 7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri. 8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü. 9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri. 10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda Tango Caz Flüt - Piyano Konseri. 11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali. 13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca.”

80 TL olan konser biletleri Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Gime Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişi ile online bilet biletfest.com adresinden alınabilir.