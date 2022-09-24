18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, perdelerini “Kapalı” ile kapattı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kapalı” oyunu ile tamamlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, tiyatro festivali, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde festivalin son oyunu olan “Kapalı” ile finali yaptı.

Aliye Ummanel'in yazdığı ve yönettiği “Kapalı” oyunu, evrensel bir konu olan göçü ve savaşı, kapalı Maraş üzerinden anlattı.

Oyunda, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Cem Aykut, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu, Kıymet Karabiber, Aytunç Şabanlı, Melek Erdil, Osman Ateş ve İzel Seylani rol aldı.

Ummanel: “Seyirci ile ortak bir heyecanı paylaştık”

“Kapalı” oyununu yazan ve yöneten Aliye Ummanel, oyunun ardından yaptığı konuşmada, oyunu pandemi döneminde hazırladıklarını ve ilk olarak çevrimiçi sahnelediklerini hatırlatarak, “Ağır aksak ilerlemenin ardından bu kadar dolu bir salonda seyirci ile ortak bir heyecanı paylaşmanın kendisini ve oyuncuları son derece memnun ettiğini” aktardı.

-Harmancı: “İki yıllık aranın ardından yeniden buluşmanın heyecanını yaşadık”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, iki yıllık aranın ardından yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını, festivalin Genco Erkal’in rahatsızlığı nedeni ile moral bozukluğu ile başlamasına karşın sanatseverlerin tiyatro ve festivale gösterdikleri yoğun ilgi nedeni ile hedefe ulaştığını belirtti.

“İyi ki varsınız, iyi ki tiyatro ve festival sizin sayenizde var oluyor” şeklinde seyirciye hitap eden Başkan Harmancı, festivale destek veren, katkı koyan, gönüllülük içinde çalışan herkese ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibine teşekkürlerini sundu. Harmancı, "19’uncu Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde buluşmak üzere" diyerek sözlerini tamamladı.

Birbirinden seçkin yedi oyuna ev sahipliği yapan ve tüm oyunları kapalı gişe izlenen 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali platin sponsor Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi, konaklama sponsoru Grand Pasha Nicosia, salon sponsoru Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorlar Bel-koop, Siba, Pro Temizlik, Wideline, medya sponsoru Capital Radyo, iç transfer sponsoru Northern Travel’in katkıları ile düzenlendi.