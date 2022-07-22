“1.Güzelyurt Sanat Buluşması” kapsamında yapılan eserler yarın sanatseverlerle buluşuyor

“1.Güzelyurt Sanat Buluşması” kapsamında yapılan eserlerin yer aldığı sergi yarın Güzelyurt Sergi Salonu’nda açılacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yerli ve Türkiye’deki sanatçıların bir araya geldiği etkinlik, Güzelyurt AKM’de gerçekleştirildi.

Güzelyurt’un sanatçılara esin kaynağı olduğu çalışmalarda, tarihi eserler ve portakal sembollerine de yer verildi ve akrilik tekniği kullanıldı.

Etkinlikte; Çise Özılgaz, Dr. Dolgun Dalgıçoğlu, Emrah Ruh, Gül Öztürkmen Demir, Hamiyet Köseoğlu, Hülya Sezgin, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Köseoğlu, Nihat Metti, Nuray Üncü, Rahime Baş Akalın, Prof. Tolga Akalın, Hascen Esenyel, Nesrin Atılgan Anı, Mustafa Cihangir ve Dr. Arif Albayrak yer aldı.

Sanatçıların eserleri yarın saat 10.00’da Güzelyurt Sergi Salonu’nda yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

25-30 Temmuz tarihlerinde açık kalacak sergi, 09.00-13.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.