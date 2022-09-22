Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival, 25 Eylül Pazar akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Soprano Demetra George Mustafaoğlu & Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konseri ile sürecek.
Festival biletleri, Deniz Plazalar ve biletfest.com’dan alınabiliyor.
1 Kasım’a kadar 12 farklı konserin yer alacağı festival, 13 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da yer alan Fazıl Say & Serenad Bağcan konseri ile başlamıştı.