23. TÜRKSOY Opera Günleri tamamlanıyor

23. TÜRKSOY Opera Günleri bu akşam düzenlenecek kapanış konseriyle tamamlanıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde Kültür Dairesi organizasyonunda, 1994 yılından beridir düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri, dün akşam Othello Kalesi konseri ile devam etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, açılışı 15 Eylül akşamı Bursa’da yapılan 23. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin ilk KKTC konseri dün akşam Othello Kalesi’nde gerçekleştirildi. Açış konuşmalarını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in yaptı, Türk dünyası halklarının kültürel geleneklerini yaşatmak ve kültür-sanat etkileşimine katkı koymak amacıyla hayata geçirilen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin önemine vurgu yapıldı.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ’ın sahne aldığı 23. TÜRKSOY Opera Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen Othello Kalesi’ndeki konserde, TÜRKSOY’a üye ülkelerden, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den gelen sanatçılar Kırgız Piyanist Yuilia Babich eşliğinde sahne aldı.

Kazakistan’dan Uralhan Seilbekova ile Shynggys Rassylkhan, Kırgızistan’dan Elgız Beıshenbaev ile Atakhan Aibek Uulu, Özbekistan’dan Malika Normatova, Türkiye’den Damla Burcu Kılıç Sayın ve Kuzey Makedonya’dan Eleonara Djodjoska’nın solist olarak sahne aldığı konserde sanatçılar kendi ülkelerinin ulusal opera aryaları ile dünya klasiklerinden örnekler sundu. KKTC’yi temsilen konserde sahne alan Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ konserde seslendirdiği Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni şarkısıyla tüm sanatseverlerin takdirini topladı.

Bu yıl Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov’un doğumunun 100. yılına ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan bir de fotoğraf sergisi açıldı. Bu akşam Girne’de saat 20.00’da başlayacak Bellapais Manastırı’ndaki konserle tamamlanacak 23. TÜRKSOY Opera Günleri konseri, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.