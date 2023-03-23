Lefkoşa Belediye Tiyatrosu her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde sahnesini ücretsiz açacak.

27 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’da tek perdelik komedi oyun “Paraya Hayır”la seyirciyle buluşacak. Güne özel olarak oyun, ücretsiz olacağından rezervasyon yapılmayacak. Oyun öncesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okuyarak seyirciyle paylaşacak.

Türkiye’de 1999’da ve 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlere dikkat çekilen söz konusu bildiride, paramparça olmuş, yaşam ışığı sönmüş şehirlerde karanlığı ve aydınlığı yırtan sözün “sesimi duyan var mı?” olduğu anımsatıldı.

Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybedilenlerin isimlerine de yer verilen bildiride, “Bu yıl perdelerimizi adalet için açıyoruz, bu cinayetlerin failleri yakalanana kadar da susmayacağız, buradayız…” denildi.

Tiyatroların savaş zamanı bile kapanmadığına da vurgu yapılan bildiride, “İnsana moral verir tiyatro, umut olur, acının içinde bir küçük gülümseme belki de, doğruları söyler her zaman, hesap sorar, yargılar, yol gösterir, tiyatro yaşamdan alır gücünü, insan odaklıdır çünkü… Bu 27 Mart Dünya Tiyatro Günün de sahnede olmak hepimiz için çok zor ama bu dünyadan melekler geçti… Alkışlarımız onlara…” ifadelerine yer verildi.