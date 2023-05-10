5. Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nda ödül alanlar belirlendi

5. Mekan Anlatımı Metin Yarışması'nın kazananları belirlendi.

KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyelerinin, 2018’den beri her yıl düzenlediği Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın bu yılki değerlendirmesine 58 eser katıldı.

Ödülleri, Neşe Yaşın (Jüri Başkanı), Abdullah Can (Yayın Kurulu Üyesi), Devrim Yücel Besim (Yayın Kurulu Üyesi), Kozan Uzunoğlu (Oda Başkanı), Özge Kırçıl (2021 Yarışma Birincisi), Müge Cengizkan ve Suha Özkan’dan oluşan jüri üyeleri belirledi. Ayrıca seçki kitapçığına 34 eser seçildi.

Ödüller şöyle:

Boşluk / Mina Hazal Taşçı – Birincilik Ödülü

Ev / Berilay Ökten – İkincilik Ödülü

Bellek Çizgisi / Ece Ünübol – Üçüncülük Ödülü

Çelen Birkan Özel Ödülü:

Kıranat/ Serdar Anlağan

Mansiyon ödülleri:

Hücre Devasa Bir Mekândır / Üzeyir Aydın

Fesleğenden Lavantaya Bir Yapı Sarmalı / Deniz Üçer Erduran

Lojman / Münteha Arabalı Tatar