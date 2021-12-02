“5.Algım Görsel Sanatlar Sergisi” yarın İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

EMAA YETİŞKİN KURSLARI İÇİN KAYITLAR 26 ARALIK’TA SONA ERECEK

Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından düzenlenen yetişkin kursları için kayıtlar 26 Aralık’ta sona erecek.

“Desen ve Resim”, “Adobe Photoshop” ve “Sanat Tarihine Tematik Bakışlar” konulu kurslar, Ocak 2022’de başlayacak ve kurslara katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlı olacak.

Aylık toplam 8 saatlik kursların ücreti 300 TL olarak belirlendi.

Kurslara kayıt için 0533 866 3085 numaralı telefona veya zehra.sonya@gmail.com adresine ulaşılabilir.