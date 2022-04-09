Açılış ertelendi

Antalya’da 12 Nisan’da açılacağı duyurulan The Arkın Rodin Collection, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı serginin, teknik sebeplerle ertelendiği açıklandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2017’de ARUCAD açılışında üniversitenin kurucusu Erbil Arkın tarafından sanatseverlerle paylaşılan Rodin Koleksiyonu’ndan bir seçki, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, ARUCAD, The Arkın Rodin Collection Gallery ile Antalya Kültür Sanat işbirliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sergilenecek.

Serginin tarihi daha sonra duyurulacak.