Bakiye Kürtoğlu’ndan öykü kitabı

Bakiye Kürtoğlu’nun ilk öykü kitabı “Doğa Lefke”de çıktı.

Kitap; gezi-gözlem, izcilik ve doğa konularının yanında coğrafi bilgileri içeriyor.

Bir seri olarak çıkacak olan ve ülkenin farklı ilçelerinde geçen gezi-gözlemleri barındıracak olan öykü kitabının ilki “Doğa Lefke’de”, 10 ile 17 arasındaki yaş grubuna hitap ediyor.

Kitabın içerisindeki karakterler de bu yaş grubunda olan öykü kitabında, Lefke bölgesinin doğal, turistik, kültürel ve coğrafi tanıtımı yapılıyor.

Kürtoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Lefkoşa İzcilik Derneği’nin 2019 yılında Lefke’de yaptığı “Gezi Gözlemle Ülkemi Tanıyorum” kampından esinlenen “Doğa Lefke’de” adlı öykü kitabı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından okullarda ilgili yaş gruplarına okunabilirliği önerildi. Kitap, ülke genelindeki kitap evlerinde ve kitap satış reyonlarında satışa sunulacak.