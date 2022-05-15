Başkanlığa Batuhan Beyatlı getirildi

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GÜKMİYAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına Batuhan Beyatlı getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Güzelyurt’un, tarihi, kültürel, turistik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda çalışan, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Geçen hafta cumartesi günü Güzelyurt’ta, yapılan Genel Kurul’da, derneğin yetkili organları belirlendi.

2022–2024 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu şöyle:

“Başkan: Batuhan Beyatlı, Başkan Yardımcısı: Enver Polili, Genel Sekreter: Nilsu Talaş, Mali İşler Sorumlusu: Yaşar Orakçıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu: Berk Büyükoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu: Kezban Soğucaklı, Engelsiz Güzelyurt Sorumlusu: Hüseyin Sadıkoğlu, Proje Sorumlusu: Ali Solma, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Hasan Karlıtaş.”

Açıklamada, Derneğin yeni dönemde, Güzelyurt ile ilgili sosyal, çevresel ve kültürel faaliyet yapmayı planlamakta olduğu da belirtildi.