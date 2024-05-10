Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl 20’ncisini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla 17 Mayıs’ta perdelerini açıyor.

Toplam 10 oyuna ev sahipliği yapacak festival, Grand Pasha ve İktisatbank ana sponsorluğunda, 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival biletleri, yarından itibaren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabilecek.

Festivalin, gümüş sponsoru Birinci Global olurken, salon sponsorluğunu Yakın Doğu Üniversitesi, ulaşım sponsorluğunu ise Northern Travel üstlendi. Wideline ve SIBA Limited de festivale katkı koyanlar arasında yer aldı.

Festivalin bu yılki programı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtım kokteylinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tartüf 24 oyununun fotoğraflarını çeken Sanatçı Yıltan Taşçı’nın, aynı adlı fotoğraf sergisi de açıldı. Etkinliğe, çok sayıda sanatçı katıldı.

-Karabiber

Basın toplantısında ilk sözü Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber aldı. Yetişkinlik çağına gelmiş bir festivale “merhaba” dediklerini dile getiren Karabiber, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin, ülke koşullarında yapılan en iyi festivallerden biri olduğunu söyledi.

-Harmancı

LTB Başkanı ve Festival Onur Başkanı Mehmet Harmancı, bir kez daha aynı heyecanla, tiyatronun verdiği enerjiyle, mutlulukla ve dönüştürücü ruhuyla festivalin 20’ncisini düzenlemekten gurur duyduklarını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok şey saman alevi gibi… 20’ncisini hayal etmek bile bazen zor oluyor başlanmış hikâyelerin...” diye konuşan Harmancı, festivalin bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin 20’nci, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ise 45’inci yılında olduğunu dile getiren Harmancı, 45 yıldır sahnede ilkeleriyle var olan tiyatronun, ülke adına çok büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Ülkede olup bitenlerin bazen umutsuzluk ve yılgınlık hissine neden olabildiğini ifade eden Harmancı, “Böyle durumlarda tiyatronun ışığı bizi aydınlatıyor” diyerek, bu yıl ışıkta buluşma çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Ana sponsorlara ve festivale katkı koyanlara teşekkür eden Harmancı, tiyatronun ruhunun kaybolmaması gereken bir ruh olduğunu vurguladı. Mehmet Harmancı, toplumun, tiyatronun ışığına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mayıs ve haziran aylarının Lefkoşa’da sanat aktiviteleriyle geçeceğini dile getiren Harmancı, tiyatronun bunun ana taşıyıcı gücü olmaya devam edeceğini kaydetti.

-Ersoy

Kıbrıs Tiyatro Festivali Kurucu Başkanı Yaşar Ersoy da, 30 yıl önce ülkede bir tiyatro festivali olmasını düşlediklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını dile getirerek, Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa belediyelerinin festivali beş yıl boyuncu düzenlediğini anlattı.

Mağusa ve Girne belediyelerinin festivalden ayrılmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi’nin zorluğu göğüslediğini, sanata destek olan sponsorlar ve seyircinin desteğiyle Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin bugünlere geldiğini belirten Ersoy, Festival Komitesi’nde çalışan tüm emekçilere teşekkür etti.

Yaşar Ersoy, “Aydınlık sanattır, aydınlık bilimdir. Bilimin ve sanatın ışığından hiçbir zaman çıkmayalım. Çünkü bilimin ve sanatın ışığı bizi güzel günlere götürecektir” diyerek, konuşmasını tamamladı.

-Aykut

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut, ilk festivalden beri Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde görev aldığını ifade ederek, bundan sonraki festivallerin de parçası olmak istediğini söyledi.

Aykut, seyirciler istediği sürece festivali sürdürme amacında olduklarını belirtti.

-Ummanel

Festival Repertuvar Sorumlusu Aliye Ummanel, bu kadar yıllık birikimin sonrasında doğru seçkiyi yapabilmenin önemine dikkat çekerek, bu konuda sorumluluk duyduklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini kaydetti.

Festivalde sahnelenecek oyunlardan bahseden Ummanel, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Antilogos Tiyatrosu ve Kumbaracı50’nin festivale konuk olacağını ifade etti.

Ummanel, festivalin açılışını, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun, “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunuyla yapacaklarını kaydetti.

-Özbilen

Grand Pasha adına Lefkoşa Otel Müdürü Eylül Özbilen, kültürün, sanatın ve sporun her alanına ellerinden gelen desteği ve katkıyı sağlamayı misyon edindiklerini ifade etti. Özbilen, geçen yıllarda gümüş sponsoru oldukları festivalin ana sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

-Önal

İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, ülkenin kültürel ve sanatsal faaliyetler açısından çok zengin olmadığını kaydederek, bunun bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin bu eksikliği önemli ölçüde gideren büyük organizasyonlardan bir tanesi olduğunu belirten Önal, festivale destek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

-Birinci

Birinci Global Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Birinci, organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Şehirleri yaşatan sanattır, şehirleri yaşatan tiyatrolardır” dedi. Birinci, ülkeye ve ülkenin sanatına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

-Ecesoy

Bel-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ecesoy, kooperatifin yardımlaşma amacıyla kurulduğuna dikkat çekerek, festivale başından beridir destek verdiklerini belirtti. Ecesoy, bundan sonra da festivale katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti.

-Şenyol

SIBA Limited Temsilcisi Murat Şenyol, “müthiş” bir emek ortaya konduğunu belirterek, festivale her sene ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.

-Avcı

Wideline Direktörü Kasım Avcı da, Lefkoşa’nın, her gün biraz daha kültür-sanat şehri olmaya doğru ilerlediğini kaydederek, Harmancı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

-Turan

Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Özer Turan ise YDÜ AKKM Salonu’nun etkinliklere her zaman açık olduğunu ifade ederek, festivale katkı koymanın YDÜ için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Turan, seyircisi bol bir festival olmasını diledi.

Konuşmaların ardından LTB Başkanı Harmancı tarafından festivale katkıda bulunanlara plaket takdim edildi ve kokteyle geçildi.