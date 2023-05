Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın akşamki konserle sona eriyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam verilecek Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz konseriyle sona erecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, İlias Abdoulline (keman), Burcu Karagöz (çello) ve İrade Melikova Amircanova'dan (piyano) oluşan Expromte Trio, kuruluşunun 15. yılı çerçevesinde F. Chopin Piano Trio Op.8 in G Minor, J. Guliyev Melodia F. Melikova Elegie, R. BELALOV Memleketim , B. Fomin Tolko Raz, A. Prigojin Moy Kostör, Anonim Ah Bir Ateş Ver, Kıbrıs Halk Türkülerinden; Hanaylar Yaptırdım, Dolama, Mağusa Limanı ve I. Abdoulline Fantasy on a Theme of Cyprus Dances eserlerinden oluşan bir programla festival izleyicisiyle buluşacak.

Bariton Evren Karagöz de bu konserde solist olarak yer alacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç' ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alacak festival kapanış konseri saat 20.00’de başlayacak.

Konsere giriş 200 TL biletli olacak. Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’ dan sağlanabiliyor.