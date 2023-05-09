Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde Mihriban Aviral flüt resitali yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali yarın ünlü Flütçü Mihriban Aviral’ ın Gitarcı Şinasi Celayiroğlu eşliğinde sunacağı Latin Caz Esintisi Konseri ile devam edecek.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, konser yarın Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’ de gerçekleşecek.

Konserde, Cafe Cubano, Havana, Armando's Rhumba, Miami Beach Rhumba, Dark Eyes, Chacha Gozar, March of Flowers Sweet Bolero, Cinnamon Flavor, Zouk Carnival, Mambo Sensual, Labios Dulces parçaları seslendirilecek.

Festival 12 Mayıs Cuma akşamı Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz konseri ile sona erecek.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç' ın katkılarıyla Bellapais Manastırı'nda yer alacak festivalde tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

Konserlere giriş (200 TL) biletli olacak.

Biletler Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi ve konser akşamı girişten veya online olarak biletfest.com’ dan sağlanabilecek.