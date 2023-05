Bellapais Inner Wheel Kulübü, Çatalköy İlkokulu’nda “Müzik Sever Misiniz?” etkinliği düzenledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü, Çatalköy İlkokulu’nda “Müzik Sever Misiniz?” projesi etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler tarafından, çeşitlilik, eşitlikçilik ve kapsayıcılık içeren sivil toplum örgütü projeleri arasında yapılan yarışmada, ödüle layık görülen “Müzik Sever Misiniz?” projesi etkinliği Ege Inner Wheel Kulübü işbirliğinde gerçekleşti.

“Müzik Sever Misiniz?” projesinin yaratıcısı olan Ege Inner Wheel Kulübü Üyesi Müzisyen ve Öğretim Görevlisi İclal Kardıçalı’nın eğitim verdiği etkinliğe, Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Kulübü Yönetim Kurulu ve diğer Inner Wheel Bölge Kulüp temsilcileri katıldı.

Öğrencilere, “Müzik sever misiniz?” sorusunun yöneltilmesi ve müzik hakkında öğrencilerin duygularını paylaşmasıyla başlayan etkinlikte, müzik eğitiminin yanında terapi niteliği taşıyan, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, uyumlarına, birbirlerini dinlemelerine yardımcı olabilecek çeşitli interaktif oyunlar ve ses, nefes, ritim çalışmaları yapıldı.

Çatalköy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinliğin ardından, projenin adını taşıyan ve öğrencilere kılavuz olması için hazırlanan “Müzik Sever Misiniz” kitabı dağıtıldı.

- Sibel Tatar, etkinliğe katılarak, öğrencilerle bir araya geldi

Etkinlik öncesinde Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Ayşem Erişir ve Bellapais Inner Wheel Kurucu Başkanı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Sibel Tatar, burada yaptığı konuşmada, eğitim yılının sonuna gelindiğini anımsatarak, öğrencilerin karneleri aldıktan sonra, bu yılki performanslarını, çalışmalarını değerlendirmeleri ve gelecek yıla nasıl hazırlanacaklarını düşünmelerini istedi.

Tatar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün yaklaştığına işaret ederek, o gün çocuklar için neler yapıldığının, onların eğitiminin, sağlığının, mutluluğunun ele alınacağını kaydetti; mutlu çocukların ileride çok daha başarılı, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekti.

Müziğin kendisi için önemine hakkında da konuşan Sibel Tatar, müziğin günlük hayatında motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Erişir de, öğrencilere proje hakkında bilgi vererek, projenin Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanması için İclal Kardıçalı’yı ülkeye davet ettiklerini kaydetti ve davetlerini kabul ettiği için Kardıçalı’ya teşekkürlerini iletti.

- Proje, diğer okullarla devam edecek

Proje kapsamında, dün Arabahmet İlkokulu’nda başlayan etkinlik, bugün Çatalköy İlkokulu’nun ardından, Girne Suat Günsel İlkokulu’nda devam edecek.

Yarın ise Gelibolu İlkokulu’nda düzenlenecek etkinliğinin, eylül ayı itibarıyla diğer devlet ilkokullarında sürdürülmesi planlanıyor.