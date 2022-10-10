BRTK’da Cezaevi’ni konu alan “Döngü” fotoğraf sergisi açıldı

8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla projesini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yaptığı, Merkezi Cezaevi’ni konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışı bugün gerçekleştirilen “Döngü” isimli fotoğraf sergisi, mahkum, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor.

Açılışta konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Merkezi Cezaevi’ne karşı toplumun farkındalığının artması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’de yargı sürecinin daha da hızlanması ve şartlı tahliyeden daha fazla yararlanılabilmesi gerektiğini söyledi.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide Gardiyan Hüseyin Çekirdek’e ait 40 adet fotoğraf yer alıyor. “Döngü” isimli fotoğraf sergisi, mahkum, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor.

Mehmet Gökyiğit’in fotoğraf editörlüğünü yaptığı sergi, BRTK HD Stüdyoları giriş salonunda yer alıyor.

Fotoğraf sergisi, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Başkent Lions ve BRT-KOOP sponsorluğunda düzenlendi.

-Özkurt

Açılışta konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Cezaevi’ne karşı bir farkındalık oluştuğunu ifade etti.

Cezaevi’ne karşı toplumun da farkındalığının artması gerektiğini belirten Özkurt, oradaki yaşamı 40 fotoğrafla topluma göstermek için serginin yapıldığını anlattı.

Özkurt, sergi için izin alınarak uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cezaevindeki yaşamın sıkıntılı ve üzüntülü olduğunu kaydeden Töre, içeridekilerin şartlı tahliye ve af beklentisi taşıdıklarını anlattı.

“Yüz kızartıcı suç işleyenler tabii ki kamu vicdanında mahkum olan insanlardır. Yüz kızartıcı suç olmayan suçlardan içeride olanlar arasında ‘af veya şartlı tahliyeden yararlanır mıyım’ diye düşünenler vardır. Çünkü şartlı tahliyeye çıkıp da yararlanamayanlar da vardır. İkinci kez şartlı tahliyeye çıkanların istemeye çok fazla hakkı yoktur” diyen Töre, kıs süre önce Cezaevi’ni ziyaret ettiğini, mahkumların sorunlarını dinlediğini ve beklentilerine saygı duyduğunu ifade etti.

Töre, özgürlüğün güzel olduğunu, ancak suç da işlememek gerektiğini, yüz kızartıcı ve cinayet suçları işleyenlere de “özgürlük senin hakkıdır” şeklinde kampanya yapılamayacağını söyledi.

Töre, KKTC’de yargı sürecinin daha da hızlanması ve şartlı tahliyeden daha fazla yararlanılabilmesi gerektiğine işaret etti.

Meclis Başkanı Töre, yeni Cezaevi’nin taşınma aşamasına geldiğini ancak 750 civarında tutuklu bulunduğunu ve titiz davranılmaması halinde yeni Cezaevi’nin de dolacağını, bu yüzden yeni tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, serginin açılmasında emeği geçen herkesi kutladı.

Ataoğlu, resimlerin her yerde, her koşulda ve en zor şartlarda bile istenilenin yapılabileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni Cezaevi’ne geçileceği önümüzdeki süreçte mahkumların daha rahat koşullarda yer alabileceğini kaydeden Ataoğlu, “Daha rahat bir şekilde resmedecekleri ve sanata dökecekleri olayları önümüzdeki günlerde de hep birlikte görebileceğiz” dedi.

Ataoğlu, mahkumlara sabır ve geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

-Taçoy

Serginin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sergiyi düzenleyen herkesin vermek ve almak istediği mesajlar olduğunu ifade etti.

Taçoy, “Döngü, neyin döngüsü; bir kişinin rehabilite edilip tekrardan sosyal yaşantıya kazandırılması... İnsanoğlunun geçirmiş olduğu istenmeyen olaydan dolayı rahabilite edilip tekrar yaşantıya kazandırılması hepimizin boynunun borcudur” şeklinde konuştu.

Taçoy, mahkumları tekrar hayata kavuşturmanın görevleri olduğunu vurguladı.

-Canaltay

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Canaltay, “Yıllardır hapishaneyi ziyaret eden birisiyim. Yıllardır oradaki mahkumların acısını birebir yaşayan, oradaki hikayeleri dinleyen ve gardiyanların orada neler yaşadığına birebir tanık olmuş biriyim. Bu gördüğümüz fotoğrafların arkasında hepsinin bir hikayesi vardır ve inşallah bundan sonraki projede bu hikayeler olsun. Çünkü biz yıllr önce Meryem Hanım ile bizden hikayeler diye bir proje başlatmıştık. Buradaki hikayelerde ibretlik hikayeler var ve aslında oradaki unutulmuş insanlardır” dedi.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Cezaevi’nde yaşamlarını sürdürenlerin insan olma özelliğinin altının çizilmesi gerektiğini belirterek, cezaevindekilerin toplumun ve devletin onlara sundukları faaliyetlerden yararlandıklarını kaydetti.

-Ateşin

Serginin Küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin ise, “Döngü” adlı fotoğraf sergisinin, hapishanedeki gardiyan ve mahkum hikayesini konu aldığını anlattı.

BRTK’nın emek ve belleğe çok önem verdiğine işaret eden Ateşin, “Bu döngüyü yaşar ve yaşatırken çok teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından sponsorlar Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası, Lefkoşa Başkent Lions ve BRT-KOOP’a teşekkür plaketleri verildi.

Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a da, Yeni Cezaevi’ne katkılarından dolayı sergiden bir fotoğraf takdim edildi.