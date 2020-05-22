Çağıl'dan yeni albüm..."Aşkın izleri"

Kıbrıs sahnelerinin tanınan isimlerinden Rast grubu üyelerinden Çağıl, yepyeni albümü "Aşkın İzleri" ni müzikseverlerle buluşturdu.

2017 yılının ortalarına doğru Babajim İstanbul stüdyolarında demo kayıtlarla başlayan albüm projesi, aranje ve şarkı seçimlerinden sonra 2019 yılında Stüdyo Arı ( İst. ) ve Opus Music Records (Kıbrıs) stüdyolarında yaklaşık bir yıllık prodüksiyon sürecinin ardından müzikseverlerle buluştu.

Tamamı kendi bestelerinden oluşan Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan 12 şarkının yer aldığı “Aşkın İzleri” adını taşıyan albümün çıkış şarkısı “Bana Gel” olarak seçildi.

Günümüz türkçe rock ve popüler müziğine farklı bir pencereden bakan albümde tüm aranjeler, vokaller, elektrik ve akustik gitarlar Çağıl imzası taşıyor. Bunun yanında sanatçıya bas gitarda cahit Kutrafalı, davullarda Cengiz Tural ve Güner Özalp, yaylı entrumanlarda İstanbul Strings, üfelemeli enstrumanlarda ise Hasan Gözetlik(trompet) , Anıl Şallıel(saksafon) ve Mertcan Kıranda(klarnet) eşlik ediyor.

Albümün çıkış şarkısı olan “Bana Gel”in müzik video klibi ise yönetmen Olgaç Öke Tarafından çekildi.

Çağıl Kimdir ?

16 Mart 1981’de Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da doğdu.Asıl ismi Çağıl İşgüzar olan sanatçı müzisyen bir ailenin içinde olduğu için çok küçük yaşlarda gitar ile tanıştı ve ilk müzik eğitimini 6 yaşındayken babasından almaya başladı.

Daha sonra farklı eğitmenlerden gitar ve piyano dersleri alarak ilk sözlü bestesini 12 yaşında ortaokul döneminde yaparak bestecilik serüvenine başlamış oldu.

Lise yıllarında çeşitli gruplarda gitar çalarak birçok etkinlikte sahne alarak müzik dalında bir çok başarılara imza attı.

1998 yılında yüksek öğrenimi için Bursa’ya gitti.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik bölümünde eğitimine başladı.Aynı yıl içerisinde kurmuş olduğu “Virüs” isimli müzik grubuyla müzik prodüktörlüğünü üstlendiği bir albüm yaptı.

Albümün kayıt sürecinde stüdyo ortamlarından etkilenerek müzik teknolojileri ve aranjörlük üzerine çalışmalara başladı.Üniversite yıllarında birçok profesyonel müzisyen ve aranjörlerle çalışma imkanı buldu.

2003 yılında eğitimini tamamlayıp Kıbrıs’a döndükten sonra şu an adı Opus Music Records olan kendi kayıt stüdyosunu kurdu.

Bir çok sanatçı’nın albüm çalışmalarında prodüktör, aranjör ve gitarist olarak yer aldı. Bir çok Uluslararası Festival ve Projeler’de ülkesini temsil etti. 2009 yılında kardeşi ile birlikte kurdukları “Rast” isimli müzik grubuyla tüm düzenlememler ve bestelerin kendine ait olduğu “Rastlaşma” ve “Düş Bozumu” adlarını taşıyan 2 tane albüm yaptı.

2017 yılında kendi solo projesi olan “Aşkın İzleri” albümü için çalışmalara başladı.