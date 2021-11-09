Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı. Koroya 4-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek.

Belediye’den yapılan açıklamada, Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in eğitmenliğini üstlendiği koro çalışmalarının salı günleri öğleden sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği kurallara uyularak Merkez Lefkoşa'da yapılacağı belirtildi.



Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtilen koro çalışmaları öncesinde en geç 72 saatlik PCR ya da antijen test sonucu talep edileceği de duyuruldu.Açıklamada, LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere 0533 840 2966 (Hare Yakula) ile 0548 860 7611 (Buğçe Dikmenay Özer) numaralı telefonlar aranarak elde edilebileceği ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden kayıt yapılabileceği aktarıldı.