Çocuklar Gazimağusa Belediyesi ile kuşaklararası dayanışmayı deneyimledi

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi bünyesinde hizmet yürüten İkinci Bahar Yaşam Kulübü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’na yönelik “Kuşaklararası Dayanışma Modelleri” projesi kapsamında İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri ile 4 ve 5‘inci sınıf öğrencisi çocukları bir araya getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde yürütülen ziyaretler sırasında Kıbrıs manileri, yöresel yemek yapımı, fidan dikimi, kitap okuma gibi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri ile çocukların ortak sohbet anları ve aktiviteleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, çocukların yaşlılık alanına yönelik farkındalık kazanarak bilgi sahibi olmaları, kuşaklararası algıyı olumlu yönde değiştirmeleri, iş birliğini artırmaları, bağları güçlendirme, aktif vatandaşlığı desteklemeleri ve sosyal problemlere yönelik farkındalığı artırmak amacı ile düzenlenirken, kayda alınan etkinlikler, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda okullarda video gösterimi ile çocuklarla paylaşılacak.

Sosyal Destek Hizmet Birimi Amiri Simge Okburan, proje ile toplumsal değerleri korumak, sürdürmek, nesiller arası iletişimi güçlendirmek ve aktarımları kolaylaştırarak büyükleri ve çocukları bir araya getirecek etkinliklerin yapılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kent sınırlarında bulunan 12 ilköğretim okulundan ikişer öğrencinin etkinliklere katılımının sağlandığını belirten Okburan, toplamda 24 çocuğun İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından organize edilen etkinliklerde yaşlılarla birlikte vakit geçirdiğini ve yaşlılar ve çocuklar arasındaki bağların güçlendiğini söyledi.