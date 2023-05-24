Colgate Afiş Yarışması’nda dereceye girenler belirlendi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın, Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaokullara yönelik Colgate sponsorluğunda düzenlediği “Colgate Afiş Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Ezel Aykoç birinci oldu.

Ödüller ve katılım belgeleri, 3 Haziran Cumartesi günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde düzenlenecek sergide takdim edilecek.

Diş Tabipleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, farklı okullardan toplam 278 eserin katıldığı yarışma, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet İlkerli ile Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Denetim Üyesi Tahsin Albulut’tan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Ezel Aykoç birinci, Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Hazal Açin ikinci, Meral ve Vedat Erülkü Lisesi’nden Aleyna Nur Akbulut üçüncü olurken, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü’ne Mağusa Türk Maarif Koleji’nden Arınç Okur layık görüldü.

Mansiyon ödülleri şu isimlere verildi:

“Gökçe Su Kılıç Demokrasi Ortaokulu, Mariia Ratushina Necat British College, Aleyna Nur Akgöl İrsen Küçük Ortaokulu, Laren Tuğral Değirmenlik Lisesi, Ece Bağman Yakın Doğu Koleji, Ahmet Ertürk Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Areba Abrar Bayraktar Ortaokulu, Huzaira Khalid Oğuz Veli Ortaokulu, Emirhan Orçan Meral ve Vedat Erülkü Lisesi, Su Gök Türk Maarif Koleji.”

Sergileme alan eserler ise şu şekilde:

“Yakın Doğu Koleji’nden Metin Gardiyanoğlu, Defne Solyalı, Beren Gazioğlu, Elvina Sabah.

Bayraktar Ortaokulu’ndan Tahareh Nasiri, Aysheh Muath Matarneh, Meliha Bozalanlar, Nisa Su Toprak ve Hatice Karasu.

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Nazlı Şohradova, Derya Sezik, Şengül Karataç ve Laren Sakallı.

Türk Marif Koleji’nden Aykut Üçkan, Görkem Umut Özengin ve Sevgi Yorgancıoğlu.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Yağmur Yıldırım, Sıla Baybaş, Bahar Jadidi ve İclal İlgu.

Değirmenlik Lisesi’nden Mihzibon Yasufoun ve Asmin Dilekçi.

Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Huzaira Khalid (2 Eser), Naz Ada Yüksel ve Ali Eren Beke.

Demokrasi Ortaokulu’ndan Ayyan Muhammad Svaikh ve Duanur Andıç.

Meral ve Vedat Erülkü Lisesi’nden Azra İsmetoğulları ve Aleyna Nur Akbulut.”

Ayrıca oda ve seçici kurul üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da derece ve sergileme alan eserlerin kitapçık haline getirilmesine karar verdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde 3 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da düzenlenecek sergi ile ödüller ve katılım belgeleri takdim edilecek.