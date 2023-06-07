CSO Nefesli Üçlü ve Nefesli Dörtlü konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür Dairesi iş birliğinde İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde dün akşam Nefesli Üçlü ve Nefesli Dörtlü konseri verdi.

Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki yaparak konserle eş zamanlı sanatseverlerin izlenimine sunduğu resim sergisi cuma gününe kadar İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento No.1, Jacques Ibert - Cinq pieces en trio, Karl Goepfart, Wind Quartet Op.93 ve Ali Hoca’nın 4 Fotoğraf isimli eserleri seslendirildi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı konser öncesinde birer konuşma yaptı.

-Sergi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın iş birliğinde düzenlenen ilk oda müziği konserinde CSO’nun flüt sanatçısı Meriç Gizem Kılıç, klarnet sanatçısı Ömer Berk Taraklı ve fagot sanatçısı Tılsım Bufe Muratal’dan oluşan Nefesli Üçlü grubu sahne aldı. Flüt sanatçısı Pamir Kolat, obua sanatçısı Eylül Can Akdağ, klarnet sanatçısı Ömer Berk Taraklı ile fagot sanatçısı İdil Bilbay’dan oluşan Nefesli Dörtlü grubu da yer aldı.

Sergide Esin Sanver Arık, Solmaz Ersöz, Hikmet Olgaçer, Hasan Daniş, Göksel Akın, Aziz Erkan, Tarık Altıner, Göral Özkan, Belma Ersu, Zülal Karlıova, Zühre Özkaraman, İpek Denizli, Devrim Tayanç Malyalızade, İsmet Tatar, Peran Alnar, Fatoş Miralay, Salih Oral, Birgül Beyazyüz, Ali Atakan, F. Gülgün Engin, İlkay Önsoy, Hare Ergen, Ülviye Karabaşak, Yılmaz H. Hakeri, Ayhan Menteş’in eserleri sergileniyor.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Şirin Zaimağaoğlu konuşmasında sahne alan KKTC CSO sanatçıları ile KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ve Orkestra’nın Şefi Besteci Ali Hoca’yı tebrik ederek, Kültür Dairesi ve KKTC CSO’nun birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak ektikleri tohumun yeşereceğine inanç belirtti. Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü de hatırlatan Zaimağaoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun sanata ve sanatçıya değer veren bir toplum olduğunu ifade etti.

-Kofalı

CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı da konuşmasında, KKTC CSO sanatçılarının liyakata dayalı bir sınav sistemiyle orkestraya girmeye hak kazandıklarını vurgulayarak, sanatçıların konserdeki başarılarının da bunu gösterdiğini ifade etti ve Nefesli Üçlü ile Nefesli Dörtlü sanatçılarını tebrik etti. Konuşmasında Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na da işbirliği teklifi için teşekkür eden Kofalı, Kültür Dairesi ile CSO’nun Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde başlattığı oda müziği konserlerinin yeni sezonda da programlandırılarak sürdürüleceğini belirtti.