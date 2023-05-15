Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, “Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte bu yıl ikincisi düzenlenen “Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yapılan etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, böylesine güzel ve anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın da büyük katkısıyla kültüre, sanata ve edebiyata destek verdiğini vurgulayarak, Liseler Arası Şiir Okuma ve Yazma Yarışması’nın önemine değindi. Yarışmaya katılan bütün çocuklarla gurur duyduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türkünün yetiştirdiği başarılı sanatçıların, şairlerin ve yazarların olduğunu belirtti. Gençlerin arasında da böyle değerlerin çıkacağına olan inancını dile getiren Tatar, ülkede verilen mücadelenin temelindeki zenginliğin edebiyat, sanat ve kültür olduğunu söyledi. Şiirin, edebiyatın en önemli dallarından biri olduğunu belirten Tatar, yarışmaya katılan bütün gençleri tebrik etti.

Seçici kurula da teşekkürlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle anlamlı yarışmalarda kaybedenin olmadığını kaydederek, gençlerin başarılarının daha da artacağını dile getirdi. Ülkenin kültür, sanat ve edebiyat gibi değerlerle var olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu değerlerini ve eserlerini dünya ile paylaştığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğin düzenlemesine katkıda bulunan Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Bülent Günkut ve komite üyelerine de teşekkür etti.