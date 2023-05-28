Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Yıl Sonu Gösterisi’ni izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun “Grease” Müzikali Yıl Sonu Gösterisi’ni izledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, özel çocukların eğitimi ve toplumun değerli bireyleri olarak geleceğe hazırlanmaları için KKTC Devleti'nin kurum ve kuruluşları, ilgili bakanlığı ile yürütülen çeşitli faaliyetlerle duyarlılığını ve konuya ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti.
Okul müdürü ve öğretmenlerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, şefkat, özveri ve sevgiyle çocuklara en iyi şekilde eğitim verilmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Tatar, bu acıyı yüreklere gömerek yaşamaya devam etmek zorunda olunduğunu belirtti.
Etkinlikte Şampiyon Melekler Takımı “Şampiyonlar Ölmez” yazılı pankartla anıldı.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, yıl sonu gösterisine katkı koyanlara plaketlerini verdi.