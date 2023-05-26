Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de Antakya Medeniyetler Korosu konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, Girne Amfi Tiyatrosu’nda yer alan ve KKTC Başbakanlığı himayesinde gerçekleşen “Antakya Medeniyetler Korosu Şampiyon Melekler İçin Söylüyor - Şimdi Destek Zamanı” konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar konserde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenleri unutmanın mümkün olmadığını, duyulan derin acıyı yüreğe gömerek yola devem etmek zorunda olunduğunu söyledi.

Şampiyon Meleklere ve depremde yaşamını yitiren diğer kişilere rahmet, yaslı ailelerine ve yakınlarına bir kez daha sabır dileyen Tatar, acıları aşmak için tek yürek olunduğunu ve Adıyaman’da depremle yıkılan otel hakkında devam eden davayı takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca konuşmasında, konseri düzenleyenlere ve Antakya Medeniyetler Korosu’na teşekkür etti.