Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “2021-2022 KKTC CSO sezon açılış konseri”yle sanatseverlerle buluşuyor

28 Ekim 2021 Perşembe, saat 20.00’de, YDÜ AKKM, Lefkoşa’da yer alacak konser, Antonio Pirolli’nin yönetiminde, kemanda Can Özhan’ın eşliğinde gerçekleşecek.

Konser Programı:F. Kreisler, Preludium and Allegro / J. Massenet, Meditation / P. Sarasate, ZigeuenerwaiserL.V. Beethoven 3. Senfoni “Eroica”

Covid 19 önlemlerine uygun şekilde 200 kişilik kısıtlı seyirci sayısıyla izlenebilecek konsere katılmak için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında çift aşılılar için Adapass, aşısızlar için ilgili test sonuçlarını ve kimlik kartlarını getirmeleri gerekmektedir.