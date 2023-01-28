Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ocak Konserleri ile sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, perşembe günü Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür Kongre Sarayı’nda ve dün Lefkoşa’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Ocak Konserleri” ile sanatseverlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre YDÜ AKKM’de yer alan konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve pek çok sanatsever izledi.

Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve BBC Filarmoni Orkestrası başta olmak üzere birçok konser veren İrlandalı genç orkestra şefi Karen Ni Bhroin’in yönetimindeki konserlerde, Ludwig van Beethoven’ın Coriolan Uvertürü, Op. 62, Richard Wagner’in Siegfried – Idyll. WWV102 ve yine Ludwig van Beethoven’in Senfoni No. 7 La Majör, Op. 2 eserleri yer aldı.