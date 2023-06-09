DAÜ Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için “Burs Sıralaması Yetenek Sınavı” yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından Müzik Öğretmenliği Lisans Programı için 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne yönelik “Burs Sıralaması Yetenek Sınavı” düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için Burs Sıralaması Yetenek Sınavı yapacak.

Burs Sıralaması Yetenek Sınavı, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yüz yüze olarak DAÜ Kampüsü’nde yer alacak. Yetenek sınavında adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklal Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek.

-Burs verilecek

Yapılacak sınav sonuçlarına göre 1 öğrenciye yüzde 100, 2 öğrenciye yüzde 75 ile 2 öğrenciye de yüzde 50 burs verilecek. Burslar yetenek sınavındaki performansa göre belirlenecek.

Burs Sıralaması Yetenek Sınavı’na başvurmak isteyen öğrenci adayları 0392 630 1982 veya 0392 630 1420 numaralı telefonlardan arayabileceği ya da [email protected] e mail adresine e-posta gönderilebileceği duyuruldu. Başvuruda bulunacak öğrencilere randevu yeri, sınav tarihi ve formatı telefon ve/veya e-posta aracılığı ile bildirilecek.