DAÜ öğretim görevlisi Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği filmlere Venedik ve Adana’dan ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev alan Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği iki film uluslararası ödüllere layık görüldü.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Oskay’ın yapımcıları arasında yer aldığı “Nezouh” filmi, 79. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde “Lanterna Magica Award” ve “Armani Beauty Audience Award” ödüllerini kazanırken, yine Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği “Bana Karanlığı Anlat” filmi, 29. Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu (Aslıhan Gürbüz)” ve “En İyi Müzik (Taner Yücel)” ödüllerine layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Emre Oskay’ın aynı zamanda bir DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olduğunu hatırlatarak, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarıların kendilerini gururlandırdığını belirtti.