Değirmenlik Akıncılar Belediyesi "9. Çocuk Şenliği" 2 Haziran Cuma Cihangir Stadı'nda...

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, 2 Haziran Cuma günü “9. Dünya Çocuk Günü Şenliği” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00’de Cihangir Stadı’nda yer alacak etkinlikte, çocuklara yönelik birçok eğlence ve aktivite yer alacak.

Ücretsiz oyun grupları, sahne gösterileri ve ikramların bulunacağı şenlik, 17.30’da Cihangir İlkokulu’ndan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “9. Dünya Çocuk Günü Şenliği” Melekler Takımı için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından, Başkan Ali Karavezirler’in konuşmasıyla devam edecek.

Şenlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi SAM Bale Grubu gösterisi, Minions Kreş gösterisi, Şekerler Diyarı Kreş gösterisi, Cihangir Düzova İlkokulu halk dansları gösterisi, Değirmenlik İlkokulu halk dansları gösterisi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu korosu, YDÜ küçük dans grubu gösterisi, SAM Çocuk Korosu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, SAM Jimnastik Grubu gösterisi, YDÜ büyük dans grubu gösterisi ve son olarak Değirmenlik Lisesi orkestrası sahne alacak.