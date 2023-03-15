DiCarlo, Stewart ile birlikte, BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin (BMGS) Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGS’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile birlikte, bugün ara bölgede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, BM’nin “Kapsayıcı Diplomasi: Kadınların Kıbrıs Müzakerelerindeki Katılımı” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Yıllar boyunca, Kıbrıs çözüm müzakerelerinde kadınların önemli rolüne dikkat çeken sergide, belli dönemlerde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış 10 kadına da yer verildi.

Sergiye, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakere heyetleri ile teknik komitelerde görev almış olan bazı kadınlar, Rum lider Nikos Hristodulidis’in eşi Philippa Karsera Hristodulidis ile bazı sivil toplum örgüt temsilcileri de katıldı.

Sergiyi gezmesinin ardından BMGS Yardımcısı DiCarlo, kadınların barış süreçlerine katılımının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

DiCarlo, “Bugün burada bu önemli serginin açılışında bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Kıbrıs’a ilk ziyaretimin – ki umarım son olmaz — yıllar boyunca, Kıbrıs çözüm sürecine kadınların etkili katkısını sergileyen bu sergiye denk gelmesinden ötürü bilhassa memnunum” dedi.

DiCarlo, kadınların etkili ve anlamlı katılımlarına yer veren çatışmayı önlenme, arabuluculuk ve barış süreçlerinin; daha kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yol açan müzakere edilmiş çözümler doğurma olasılığının daha fazla olduğunu gösteren giderek artan bulguların olduğuna işaret ederek, “Kadınların çözüm müzakere süreçlerine katılımı, sadece kadınların geleceklerine ilişkin söz hakkına sahip olmasıyla eşit haklarının yerine getirilmesi konusu değil, bu ayrıca çok akıllıca bir barış yapım sürecidir” ifadelerini kullandı.

DiCarlo, şu ana kadar Kıbrıs’ta liderlerin ve baş müzakerecilerin tümünün erkek olduğunu, ancak bugünkü sergide de görülebileceği gibi, yıllar boyunca, müzakere sürecinde kadınların önemli roller üstlendiğini söyledi. DiCarlo, Kıbrıs’taki her iki tarafın da, siyasi, yasal danışmanlar, çalışma gruplarının ve teknik komitelerin eş başkanları ya da üyeleri olarak giderek daha fazla kadını dahil ettiklerini de kaydetti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, kadınların çözüm müzakere sürecindeki kritik rollerinin giderek daha fazla kabul görmesiyle birlikte, geçen yıl iki lider arasında “Kıbrıs’taki çözüm sürecine, kadınların etkin, eşit ve anlamlı katılımını sağlanmasını temin etmek için Ortak Eylem Planı”nda mutabık kalındığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Bu planın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesince geliştirilmesi ve Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Ofisi’nin olanak sağlamasından ötürü memnunuz. Bu sergi, Ortak Eylem Planı gibi, sadece kadınların Kıbrıs’ta müzakere sürecine süregelen katkısının bir göstergesi değil, gelecekte nelerin mümkün olabileceğiyle ilgili bir bakış da sunuyor. Kıbrıs çözüm süreci devam ederken, Kıbrıs’ın erkekleri ve kadınları BM’nin tam desteğine güvenmeye devam edebilirler.”

Ledra Palace Otel disinda yer alan sergi, 15 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergi, çevrim içi olarak https://uncyprustalks.unmissions.org/ linkinden de devamlı olarak gezilebilecek.