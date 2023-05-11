Dört gençlik derneğinden yardım amaçlı etkinlik

Dört gençlik derneği, 13 Mayıs’ta Rhytm and Flow isimli etkinlik düzenliyor.

Jasmine Court Hotel’de yer alacak etkinlikte yoga ve DJ performansı planlandı. Elde edilen gelir 17 Mayıs Organizasyon Komitesi ve Mersinlik Ormanı Rehabilitasyon İnisiyatifine bağışlanacak.

Organizasyon Girne Gençlik Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği’nin ortak etkinliği.

Etkinliğin ilk bölümü (yoga) saat 18.00’de başlayacak, saat 19.30’da Ümit Akdeniz’in DJ performansı yer alacak. Giriş ücreti ve bardan yapılacak olan tüm satışlar için sadece nakit ödeme kabul edilecek.

Yogaya katılacaklar kendi matlarını getirecek. Etkinlik sırasında katılımcılar alanda bulunan yemek stantlarından da yararlanabilecek.