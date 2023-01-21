Eliz Fellahoğlu'ndan 25.sanat yılında yeni şarkı...

Ülkemiz sevilen sanatçılarından Eliz Fellahoğlu 25. Sanat yılı nedeniyle doğum günü olan 20 Ocakta sevenlerini yeni şarkısı ile mutlu etti. Sanat hayatına başladığı 1998 yılından bu güne ülkemiz müzik tarihine bit çok değerli eser katan sanatçı duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı.

1998-2023

TAM 25 YIL….Aşağıda paylaştıklarım bir kısım anılar..1998 yılında Dilerim dedikten sonra beni çıkarttığınız bu yolda bugün 25.yılımı doldurdum.Evet çok güzel bol alkışlı bir genclik yaşadım.Tabiki ülkemizde sadece müzikle geçim saglamanın zorluklarını da yaşadım.Ne mutlu bana ki bu ülkeye gerek şarkılarımla gerek duruşumla bir isim braktım.

Toplumsal her olayın içinde,her kesmin yanında durdum..Aman birilerinden olursam birileri önümü keser diye hiç düşünmeden adil olanın yanında oldum.Yeri geldi hükümet edenleri eleştirdim.Siyasi görüşlerimi şarkılarımın önüne koydum.Evet çok yerlerden veto yedim.Gururla yedim hepsinide Hazmettim.Çünkü ben bu toplumda bir genç sanatçıydım.Her olumsuzluk beni yaralardı.Yeri geldi Ada dan ayrı yaşadım..Gittiğim her yerde ülkemi yine sanatla en iyi sekilde temsil ettim.

TAM 25 YIL….Bir çoğunuz benim şarkılarımla içtiniz ağladınız..Ben sizin bir parçanız olduğum için mutlu ve onurluyum..

Veeee 20 OCAK TARIHINDE 43 YAŞIMA ADIM ATTACAĞIM O GÜN BENIM SIZE BIR HEDIYEM VAR…. YENI SARKIMLA BULUSUYORUZ…BİR YABANCISIN ADLI YENI BESTEM..20 OCAK ITIBARI ILE TUM RADYO VE INTERNETTE SIZLERLE BULUSACAK…HEPINIZI SEVIYORUM …

SEVGIYLE ….

Bizde Umuthaberkibris olarak daha nice uzun yıllar sesiyle sözleriyle müzikleriyle bizlerle birlikte olmasını temenni eder, başarıların devamını dileriz.