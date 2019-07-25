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Ergüçlü'nün kitabı için imza etkinliği

Ergüçlü'nün kitabı için imza etkinliği

Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün kaleme aldığı “Bir Dakika, Bir Ömür” isimli kitabın kokteylli tanıtım ve imza etkinliği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına  yapılacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın saat 18.00'de, Gazimağusa’daki Altun Tabya Hotel'de gerçekleştirilecek. 
Etkinlikte 20 TL ederinde olan kitaplardan elde edilecek tüm gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

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