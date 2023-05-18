Ersin Pastırmacıoğlu ve Oktay Öksüzoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Kıbrıs’ta Umutlar Tükenmesin” sergisi AKM’de açılıyor

Ressam Ersin Pastırmacıoğlu ve ressam, şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu’nun eserlerinin yer aldığı “Kıbrıs’ta Umutlar Tükenmesin” karma resim sergisinin açılışı 23 Mayıs Salı günü saat 17:30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Sergi Salon’unda yapılacak.

Açılış, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından gerçekleştirilecek.

Sergide, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve AKM Küratörü Bedia Kale’nin düzenlemesiyle, Ersin Pastırmacıoğlu ve Oktay Öksüzoğlu’nun farklı dönemlerine ait resim çalışmalarından oluşturulan bir seçki yer alacak.

Tüm sanatseverleri sergilerine davet eden Ersin Pastırmacıoğlu ve Oktay Öksüzoğlu, bu serginin gerçekleştirilmesi için önemli katkılarda bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na, serginin küratörlüğünü gerçekleştiren Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’ye, AKM Yönetmeni Hatice Kırcıoğlu’na, Afiş tasarımını gerçekleştiren Nurperi Özgener’e ve tüm emeği geçen Kültür Dairesi personele teşekkür etti.

“Kıbrıs’ta Umutlar Tükenmesin” sergisi, 27 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek