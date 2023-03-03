Feyzan Korur'un şiiri, ı “21.yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi İlk 20 Yılı” kitabında...

Türkiye’li ünlü şair Oya Gündüz Aksu, 21. yüzyıl Türk şiirini incelediği kitabı “21.yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi İlk 20 Yılı” antoloji şiir kitabında Kıbrıslı Türk yazar Feyzan Korur’un da bir şiirine yer verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzan Korur, “Şiirin Gölgesinde” kitabının arka kapağına basılan “Sokaklar Şiirler Şarkılar Çocuklarla Güzel” şiirinin Antolojide yer aldığını belirterek kitabın bugün eline geçtiğini ifade etti.

Buruk bir kavuşma yaşadığını ifade eden Korur, 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde voleybol takımının melek olduğunu hatırlatarak “sokaklar acıya boğuldu” dedi.

Korur, 21.yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi İlk 20 Yılı kitabında yer alan şiirinde hem sanatın varlığını hem de sokakların çocuklarla güzel olabileceğini aktarmak istediğini dile getirdi.

Kitabın öyle bir zamana denk geldiğini söyleyen Korur: “Çocuklarımızı kaybettik, ancak bundan sonraki zamanlarda çocuklarımıza acılar yaşatmamak adına iyileşmek zorundayız” dedi.