Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrasından 23 Nisan konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (KKTC CSO) Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri verdi. Konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, fırsat eşitliği yaratmak amacıyla “özel” çocuklardan kurulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın KKTC CSO ile sahne aldığı konserde orkestra şefi Ali Hoca ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetiminde yerli ve yabancı eserler seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konser sonrasında yaptığı konuşmada, başta Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın oluşumunda öncülük yapan eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca ve Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu Şefi Ersin Tünay, çalışmalara katkı koyan Laden İnce, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine işbirliğinden ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın çalışmalarının devamının gelmesini temenni etti.

Tatar, ailelerin böylesine anlamlı oluşumlara destek ve teşvikinin önemli olduğunu belirtti ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.

KOFALI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın fırsat eşitliği gözetilerek oluşturulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar’ın orkestra ve koronun oluşumuna büyük önem addettiğinin altını çizen Kofalı, Milli Eğitim Bakanlığı’yla oldukça başarılı bir koordinasyon sonucu Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası’nın yaratıldığını kaydetti. Kofalı, büyük özveriyle gerçekleşen konsere katkı sağlayan herkese teşekkür etti