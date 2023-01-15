Fidan Çocuk Senfoni Orkestrası için yeni üyeler belirleniyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Nisan ayında gerçekleştirilecek Fidan Çocuk Senfoni Orkestrası konserleri için yeni üyeleri belirlemek üzere 11-17 yaş aralığındaki gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında yer alan etkinlikle ilgili KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, 2022 yılında başlatılan Fidan Çocuk Senfoni Orkestrası’nın, bugünkü buluşma ile biraz daha büyüdüğünü belirterek ülkemizdeki tüm çocukların çoksesli müzik ve güzel sanatlara yönelik fırsat eşitliği sağlama hedefiyle yola devam ettiklerini kaydetti.

Kofalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın önem verdiği bu projenin gün geçtikçe büyümesi ve fırsat eşitliğinin genişlemesinin ülkemizdeki gençler için projenin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Projenin çalışmalarını sürdürmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kofalı, katkılardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Dairesi Genel Müdürü Cengiz Topel Uzun’a teşekkür etti.

KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı, Orkestra Şefi Ali Hoca, viyola sanatçısı Tüzel Ergün ve keman sanatçısı Kamuran Aksel Yeşillik adaylarla buluşup seçmeleri gerçekleştirdi.