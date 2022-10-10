FOGEM’in “Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergisi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında sergileniyor

FOGEM’in “Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergisi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında sergileniyor
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Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği’nin (FOGEM), “Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergisi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında ziyarete açıldı.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında Fogem’e ait ‘’Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergi, festivale katılan yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

“Halk Giysilerimizden Kostüme’’ adlı sergi, 21. Uluslararası Zeytin Festivali’nin son günü olan yarına kadar ziyaret edilebilecek.

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