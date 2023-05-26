Freezone 9. liselerarası müzik yarışması finali 8 Haziran’da yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen, Telsim Freezone 9. Liselerarası müzik yarışması 8 Haziran’da yapılıyor.

Yarışmaya katılacak okullardan, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Girne Amerikan Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi ve Atatürk Meslek Lisesi’nin yarışmaya yönelik çalışmaları sürerken, final gününe yönelik video çekimleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması, 8 Haziran'da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayacak.

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla düzenlenecek yarışmaya, 18 liseden 20 grup katılıyor.

Liseli gençlerin her yıl heyecanla beklediği Liselerarası Müzik Yarışması, profesyonel bir sahnede kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.

-Dağlı

Bakanlık açıklamasına göre, Gazimağusa Türk Maarif Koleji sorumlu müzik öğretmeni Erkan Dağlı yarışmayla ilgili açıklamasında 32 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını ve artık mesleğinin sonuna geldiğini belirtti.

“6 Şubat’tan itibaren Mağusa’da bizim için hayatın durduğunu söylemek isterim. Bütün halkımız, ülkemiz, Mağusa’mız olsun çok büyük yara aldık ve bu yara asla kapanmayacak.” ifadelerine yer veren Dağlı, ilk başlarda Freezone Liseslerarası Müzik Yarışması’na katılmama kararı aldıklarını ancak çocukların gösterdiği katılma istekleri ile beraber kendi besteledikleri özel şarkıyı seslendirmek ve Şampiyon Melekleri anmak için katılma kararı aldıklarını söyledi.

Dağlı, “içimizdeki bu hüznü ve acıyı ancak bir müzik eseriyle, yıldızlardaki meleklerimize ulaştırabiliriz. Bu beste dillerden dillere nesillerden nesillere aktarılarak her zaman onların yaşamasını sağlayacaktır.’’ diyerek sözlerine son verdi.

-Ağören

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Mete Ağören, çalışmalarının güzel gittiğini ve stres yapmadıklarını söyledi.

Final gününe kadar çalışmaya devam edeceklerini ve her şeyin yolunda olduğunu belirten Ağören, “Arkadaşlarımla güzel bir motivasyon oluşturduk ve o doğrultuda çalışıyoruz. Her şeyi gerektiği gibi yapar, gerektiği gibi uygularsak birinci geleceğimize inanıyorum.” dedi.

Ağören, finale depremde kaybettikleri arkadaşları, kardeşleri anısına özel bir parçayla çıkacaklarını dile getirerek, “Umarım istediğimiz performansı sergileriz. Herkese başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

-Erciyaz

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin bir diğer öğrencisi Nazra Erciyaz da, 6 senedir piyano çaldığını belirterek yarışmanın kendileri için çok farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Yarışmaya, Melekler Takımı için öğretmenlerinin bestelediği çok özel bir besteyle katılacaklarını kaydeden Erciyaz, “Bu sahne hepimiz için çok duygusal bir deneyim olacak. Çalışırken heyecanlandığımız ve duygulandığımız bir çok an oldu. Başaracağımıza inanıyorum, arkadaşlarıma güvenim tam. Umarım kendimizi sahnede istediğimiz şekilde gösterebiliriz.” dedi.

-Özbaskın

Girne Amerikan Koleji sorumlu müzik öğretmeni İbrahim Özbaskın açılamasında, 12 yıldır Girne Amerikan Koleji’nde görev yaptığını, çok keyifli yarışmalara ve etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Bu yıl daha da güzel bir yarışma olacağını dile getiren Özbaskın,” Çocuklarımız için çok güzel bir sahne deneyimi olacak. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

-Tuyku ve Aktaş

Girne Amerikan Koleji öğrencileri Turgay Tuyku ve Burhan Aktaş ise çalışmalarının çok iyi gittiğini ve kendilerine güvendiklerini söyledi.

Grup olarak çok iyi anlaştıklarını ve çok motive olduklarını ifade eden Tuyku ve Aktaş, çok kısa bir sürede güzel bir grup oluşturduklarını ve TED Kolej’inden gelen arkadaşlarıyla birlikte motivasyon ve enerji dolu olduklarını belirtti.

Gruplarına çok güvendiklerini ifade eden Tuyku ve Aktaş, “Umarız sahnede de performansımızı istediğimiz şekilde yansıtabiliriz. Herkese başarılar diliyoruz.’’ dedi.

-Edizer

Lapta Yavuzlar Lisesi sorumlu müzik öğretmeni Burcu Edizer açıklamasında, 22 yıldır Lapta Yavuzlar Lisesi’nin tek müzik öğretmeni olduğunun belirterek, “Çocuklar da, ben de çok emek harcadık ve işimizi severek yaptıkça daha çok hırslanıyor ve yarışma için heyecanlanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Edizer, “İyi bir şekilde güzel sonuçlarla okulumuzu temsil edeceğiz.’’ diyerek yarışmaya katılacak okullara başarılar diledi.

-Kavunoğlu

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Bulut Kavunoğlu da bu sene grup olarak Freezone Müzik Yarışmasına ilk defa katıldıklarını ve senenin başından itibaren öğretmenleriyle birlikte çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

Kavunoğlu, “Hırslıyız ve emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Okulumuzu sahnede en iyi şekilde temsil edeceğiz, kendimize güveniyoruz.’’ dedi.

-Keleş

Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Emine Keleş, bir senedir çok uğraştıklarını ve çok fazla çalıştıklarını belirterek, çabalarının karşılığını alacaklarına inandığını söyledi.

Grup olarak birbirlerine çok bağlı olduklarını ve birbirlerini sürekli motive ettiklerini dile getiren Keleş, “İyiyiz ve her şeyi yapabiliriz, başarabiliriz.” dedi.

-Sakarya

Atatürk Meslek Lisesi sorumlu müzik öğretmeni Mehmet Sakarya açıklamasında, Atatürk Meslek Lisesi’ne 2. dönem göreve başladığını ve gençlerin müziğe pek dahil olamadığını gözlemlediğini belirterek, bir ilki gerçekleştirerek Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na katılmaya karar verdiklerini söyledi.

“Gençlerimizi seçtik ve grubumuzu oluşturduk. Çocukların hepsi birbirinden yetenekli ve pırıl pırıl.” ifadelerini kullanan Sakarya, “Ben onlara güveniyorum, müziği yaşamak ve sahnede öyle bir atmosferde olmak onlar için çok güzel bir deneyim olacaktır.” diye konuştu.

-Canataş

AML öğrencisi Akay Canataş, yarışmaya katılma kararını bir ay önce aldıklarını ve çalışmalara hemen başladıklarını söyledi.

Bir çok sıkıntıdan geçtiklerini ve Freezone yarışmasına katılmak için çok çaba gösterdiklerini ifade eden Canataş, sahneye çıkmak için hazır olduklarını kaydetti.

“Umarım yarışmada büyük başarılar elde ederiz. Kendimize güveniyoruz.” diyen Canataş, yarışmayı başarı ile mutlu bir şekilde sonlandıracaklarına inandığını dile getirdi.

-Kablan

AML öğrencisi Kablan ise birkaç yıldır şarkı söylediğini ve gitar çaldığını belirterek, Freezone Liseslerarası Müzik Yarışması’na öğretmenleri sayesinde katıldıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

“Bizim için çok iyi olacağına inanıyorum ve okulumuzu ilk kez biz temsil edeceğimiz için daha motiveyiz.” ifadelerine yer veren Kablan, rahat olup anın tadını çıkaracaklarını ve atmosferi doya doya yaşayacaklarını ekledi.