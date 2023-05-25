Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu’nun yıl sonu gösterisi 27 Mayıs’ta

Gazimağusa’da 2006’dan bu yana 0-18 yaş aralığındaki tüm özel gereksinimli bireylere eğitim veren Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu’nun yıl sonu gösterisi 27 Mayıs Cumartesi gerçekleştirilecek.

Sorumlu Öğretmen Emirali Evcimen’in verdiği bilgiye göre, yıl sonu gösterisi saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Evcimen, mevcut 110 öğrenciyle akademik, fiziksel ve sosyal eğitimin yanı sıra kurdukları mutfak, sera, dikiş, ahşap, mum, seramik, dokuma, boyama ve baskı atölyeleri ile de öğrencilerine mesleki beceri ve bağımsız yaşam becerileri kazandırdıklarını ifade etti.

Evcimen, “10 yıla yakın bir süredir öğrenci ve öğretmenlerimizin özveri ve fedakârlıkla hazırladıkları gösterilerimizde kullanılan dekor ve kıyafetler de atölyelerimizde öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmaktadır.” Bilgisini paylaştı.