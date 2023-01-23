Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 25. Yıl Konserlerinin ilki dün akşam yapıldı

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM), 25’inci Yıl Konserlerinin ilki dün akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Şef İhsan Gürel yönetimindeki konser, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Yoğun ilgi gösterilen konseri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da izledi. Türk bestekâr ve ses sanatçısı Arif Sami Toker bestelerinden oluşan konser serisinin sonuncusu bu akşam yapılacak.

Şenkul: “Sanatın her kesime ulaşması adına çalışacağız”

Girne Belediye Başkanı Şenkul konuşmasında, Girne’nin gelişiminde ve dönüşümünde kültür sanatın çok önemli bir rolü olacağına inandığını belirtti.

Şenkul, bu anlamda Kültür Sanat Danışmanlığı görevini yürütecek Serdar Tuksal ve Kültür Sanat İşleri Birim Amiri Aysun Çelik ile birlikte sanatı daha fazla yaymak, her kesime ulaşmasını sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Murat Şenkul, başta Şef İhsan Gürel olmak üzere konserde emeği bulunan herkese teşekkür etti.