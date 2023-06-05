Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği hafta sonu gerçekleştirildi.

Çocuklar cumartesi Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’nda, pazar günü ise Alayköy’de kendileri için hazırlanmış gösteriler, konserler ve oyun alanlarında eğlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, geleneksel Uçurtma Şenliği’nin de yer aldığı şenlikleri binlerce çocuk belediyenin dağıttığı uçurtmalarla gökyüzünü rengârenk hale getirdi.

Binlerce uçurtma gökyüzünde dalgalandı

Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı Cumartesi günü Uçurtma Şenliği de düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliği ile depremzede çocukların da ağırlandığı şenlikte, binlerce çocuk belediyenin dağıttığı uçurtmaları aileleri ile birlikte uçurdu.

-Bisiklet parkurunda enerjilerini attılar

Şenlik kapsamında kurulan bisiklet parkuru da yoğun ilgi gördü. Birçok minik bisikletlerini alarak parkura geldi. Yaklaşık iki saat boyunca minikler bisikletleriyle parkuru geçerek enerjilerini attı.

Minikler parkurda eğlenirken aileler de Gönyeli-Alayköy Belediye Bulvarı’ndaki alışveriş şenliğinde alışveriş yaptı.

-Yusuf Coşkuner ve Nafiz Dölek coşturdu

Alışveriş Şöleni çerçevesinde gün boyu setleriyle Dj Yusuf Coşkuner ve Eda Kandulu, Comedy Magic Show, ve ülkemizin sevilen sanatçılarından Nafiz Dölek sahne aldı.

-Aydilge finali yaptı

Cumartesi gecesinin finalini ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Aydilge yaptı. Özellikle minikler Aydilge’nin şarkılarıyla coştu. Öte yandan Alışveriş ve Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sponsorluğunu ise Radyo Juke, Espresso Lab, Ektam, Cardplus ve Sütek yaptı.

-Çocuk Şenliği Alayköy’de de yapıldı

Hafta sonunun son etkinliği ise Alayköy’de yapıldı. Alayköy Camii Arkası Parkı’nda gerçekleştirilen çocuk şenliği ile çocuklar gönüllerince eğlendi.

Saat 16.30-18.30 saatleri arasında Comedy Magic Show gösterisi yapılırken çocuklara uçurtma dağıtımı da gerçekleştirildi. Yine Gönyeli’de olduğu gibi çocuklar şenlikte ücretsiz uçurtma, yüz boyama, şişme oyun grupları, maskotlar, bisiklet eğlence parkuru, sokak oyunları ve palyaçolar ile eğlendi.