Güzelyurt Belediyesi “Kent Müzesi” sergisi açıldı

Güzelyurt Belediyesi “Kent Müzesi” sergisi 15 Kasım etkinlikleri kapsamında bugün törenle açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi Sergi Salonu’nda yer alan sergi açılışına, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer’in yanı sıra askeri erkan, meclis üyeleri, dernekler ve bölge halkı katıldı.
Açılışta, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Tiyatro Alpay Volkan Derneği (AVSAD), Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği (SEÇDER) ve Güzelyurt Atılımcı Sanat Derneği (GASAD) dans ve skeç gösterileri de sundu.