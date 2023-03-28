Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Darısı Başımıza” oyununu sahneledi

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Darısı Başımıza” adlı oyununu Dünya Tiyatro Günü kapsamında 25 Mart ve 27 Mart tarihlerinde Güzelyurt AKM’de sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre oyunu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever izledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, oyun öncesi yaptığı konuşmada, tüm tiyatro sanatçılarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü’nü kutlayarak, uzun yıllar Şehir Tiyatrosu’nun yönetmenliğini yürüten yazar ve eğitmen Bekir Karayı da sevgi ile andı.

Basit bir kız isteme merasimini konu alan Erkan Gündüz’ün yazdığı, Jale Dinarlı'nın yönettiği oyunda, tek istekleri kızları Elif’i evlendirmek olan Gülten ve Süleyman çiftinin, aile dostları Aliye ablalarının, İngiltere’de yaşayan tanıdığı bir ailenin oğlu olan Ömer’le Elif’i isteme günü, Elif’in sevgilisi Semih’in de eve gelmesiyle çığırından çıkan olaylar anlatılıyor.

Sercan Avcı, Fadime Seran, Rüstem Tüccar, Hüseyin Emiroğlu, Jale Dinarlı, Hasan Dağcıoğlu, Bilge Emiroğlu’nun rol aldığı oyunda, sahne amirliğini Gülen Rüstemoğlu, Ses-Işık-Efekti Seylan Bolçocuk üstlendi.