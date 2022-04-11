Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyunu Mersin’de sahne aldı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu “OKB-OKB” adlı oyunun prömiyerini Mersin’de gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kültür sanat etkinliklerine katılan Şehir Tiyatrosu, perşembe günü Mezitli Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Oyunda OKB’nin (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) grup terapisi üzerinden tedavi yöntemi 6 OKB hastası üzerinden aktarılıyor. Oyunda birbirlerinin takıntılarını gören hastalar, birbirleriyle kaynaşıp tanışır. Bir süre sonra ortamdaki hastalar birbirinden güç alarak yaşama bağlanmayı öğrenir. Grup tedavisi böylelikle başarıya ulaştır.

Laurent Baffie'nin yazdığı ve Jale Dinarlı'nın yönettiği oyununun, sahne amirliğini Şerife Hilkat Manicioğlu, ses-ışık efektini de Seylan Bolçocuk Zeybek üstlendi.

Güzelyurt Belediye Meclis Üyesi Hasan Kalkanlı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, gecenin sonunda karşılıklı hediye ve plaket takdiminde bulundu.